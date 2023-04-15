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Купить дом в Мариямпольский уезд, Литва

Мариямполе
4
Вилкавишкис
2
Казлу-Руда
2
Калвария
2
Шакяй
2
Жвигждайчяй
1
30 объектов найдено
Домв Pinciskes, Литва
Дом
Pinciskes, Литва
72 м² Количество этажей 2
€ 37,000
Домв Obeline, Литва
Дом
Obeline, Литва
71 м² Количество этажей 2
€ 29,000
Охраняемый сад с кирпичным домом на продажу - Обелический сад в общине. Аккуратный садовый …
Домв Berziniske, Литва
Дом
Berziniske, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 498,000
SIZE TO BE SIZE IN THE FORESTIGATION OF THE MIXTURE WITH THE SELD OF THE SURVEILLANCE WITH B…
Домв Kazlai I, Литва
Дом
Kazlai I, Литва
245 м² Количество этажей 2
€ 105,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
Домв Bizieriai, Литва
Дом
Bizieriai, Литва
110 м² Количество этажей 1
€ 21,900
Продается постоянный дом с гаражом и фермерскими зданиями на 16,44 акрах земли. Хозяйство пе…
Домв Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 12,000
ТОЛПА ТОЛЬКО 6 км от города! НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПУТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…
Домв Girenai, Литва
Дом
Girenai, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 149,800
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ СОДИБА 81 м2 ЖИВОЙ ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 42,000
Деревянный дом на продажу с 4-го века. участок и здание фермы Зимой – очень старый, богатый …
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 58,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
290 м² Количество этажей 2
€ 158,000
Просторный двухэтажный жилой дом на продажу в Вилкавише. Стратегически удобное и тихое распо…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 132,000
Просторный жилой дом на продажу Клайпеда г. Отличный вариант для поиска новых домов для боль…
Домв Geleziniai, Литва
Дом
Geleziniai, Литва
148 м² Количество этажей 2
€ 60,000
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…
Домв Paezeriai, Литва
Дом
Paezeriai, Литва
151 м² Количество этажей 2
€ 55,000
РЕЗЮМЕ ПРОДАНО ЖИВОЙ ДОМ ЕСТЕСТВЕННО В АПСУПТИИ ДО ФОНДА ФОНДОВ, ВИЛЛИОНАЛЬНОГО РАЙ. ЦЕНА Д…
Домв Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 13,000
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
Домв Slavikai, Литва
Дом
Slavikai, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 61,000
104,52 кв.м. дом с 21,16 а. сюжет, школа г., готлибиш, шок р. Дом продается со всей мебелью…
Домв Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Домв Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Домв Budvieciai, Литва
Дом
Budvieciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 14,800
Домв Alksnenai, Литва
Дом
Alksnenai, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 22,000
Усадьба с участком 17,5 акров жилой недвижимости находится в отличном и тихом месте в деревн…
Домв Silgaliai, Литва
Дом
Silgaliai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 31,700
ДОМ ВЫПУЩЕН!!! Продается дом Сода г. У сига, танец, около 30 км. далеко от города Мариямполе…
Домв Bebruliske, Литва
Дом
Bebruliske, Литва
116 м² Количество этажей 2
€ 30,000
В РАМКАХ ДОМ ВЫДАВАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ -------------------------------------------------- …
Домв Kuosenai, Литва
Дом
Kuosenai, Литва
820 м² Количество этажей 2
€ 99,900
Vilkaviškis r.sav, Bartninkus sen., Koušėnai, Akations g. Здание 820 м2, бывший магазин-стол…
Домв Visakio Ruda, Литва
Дом
Visakio Ruda, Литва
213 м² Количество этажей 1
€ 195,000
Удивительная усадьба с 35. Век на продажу. Участок. В 2020 году большой дом ( был построен в…
Домв Вилкавишкис, Литва
Дом
Вилкавишкис, Литва
195 м² Количество этажей 1
€ 75,000
ПОКАЗЫВАЯ СЛОВО ВИДОВ К., ДЕРЕВНЯ Р . Есть возможность купить 20 гектаров земли вместе с до…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
202 м² Количество этажей 2
€ 334,000
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
Домв Жвигждайчяй, Литва
Дом
Жвигждайчяй, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 23,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ОСВЕЩЕНИИ!!! Продается дом в Гельгаудишкис, ул. Мира. 30, Forkų r. Дом дере…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОДАЖА ЧАСТНОГО САДА В ЛЕСНОМ ОБРАЗОВАНИИ - ДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА БИЗНЕСА С БАНКВЕЙСКО…
Домв Шакяй, Литва
Дом
Шакяй, Литва
69 м² Количество этажей 1
€ 23,000
Продается дом с участком 18 акров земли и кирпичным фермерским домом в Шакияй. _____ ОБЩАЯ И…
Домв Калвария, Литва
Дом
Калвария, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 12,900
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Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

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