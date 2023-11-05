Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Мариямпольский уезд
  5. Дуплексы

Дуплексы в Мариямпольский уезд, Литва

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Ziaukos, Литва
Дом
Ziaukos, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€108,270
Дом с гаражом, с Furnace heating в Вильнюс, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Вильнюс, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО МЕТИНИЧЕСКИМ ДОМОМ СОДО В 16-М СОЗДАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СОДОВ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - А…
€108,242
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating в Mazeikiai, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating
Mazeikiai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
€70,849
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Rekyva, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Rekyva, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СОДО СПАСИБО, S / B "ROUTH". Преимущества: - Регулирование…
€22,354
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Шилуте, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Шилуте, Литва
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
€52,606
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Жилой дом на продажу с сауной в очень красивом и тихом месте, в Blackbird Sodas, в Дверчицах…
€152,523
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
€136,754
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Vincgalys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Vincgalys, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
A+ класс, 4 комнаты, 139,5 кв.м, частичная отделка (85% окончательность) дома с участком пло…
€170,643
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Radviloniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Radviloniai, Литва
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 2
Усадьба Радвилла в районе Радвилишкис – охраняемое государством наследие. Здесь сохранились …
€216,484
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 467 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ В ПРОБАНГУСЕ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ INTERJER В СВЕТЕ! ПОМНИТЕ, СМОТРИТЕ И ОЦЕНИВАЙТЕ П…
€1,18 млн
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/9
ERDVUS ДЛЯ ПРОДАЖИ, 3 КОМНАТЫ С TWOM BALKONES - A.P. В КАВОЛЮМИНАРНОМ СООБЩЕНИИ, В КАРОЛИНИЧ…
€138,252
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
"Проект усадьбы Бахман возвышается в красивом лесу в окружении, но сразу за центральной част…
€97,170

Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти