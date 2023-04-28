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Жильё в Marcinkonys Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Margionys, Литва
Дом
Margionys, Литва
300 м² Количество этажей 1
€ 350,000
РЕТА ПРОГА купит эксклюзивный КОДИБЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ДАЛУАЦИИ, рядом с марцинконианцам…

Параметры недвижимости в Marcinkonys Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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