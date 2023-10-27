Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Maisiagalos seniunija
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Maisiagalos seniunija, Литва

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Romainiu Kaimele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Romainiu Kaimele, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
ЗАГРУЗКА ДОМА НА ОТОПЛЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ G. ПУТИ МЕСТО СЕМЬИ! НОВЫЙ КОТ-БАЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Д…
€235,010
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom в uta, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom
uta, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯБЛОКАХ РАБОТНИКА НЕ ИМЕЕТ ПУБЛИЧНОЙ ТЕЛЕФОНКИ. 3, КОЛЛЕКТОРЫ Р. НОВЫ…
€69,503
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 7/9
€90,293
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вильнюс, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вильнюс, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2 ВЫСОКОЙ ОТКРЫТЫЙ В УИЛЬОНЕ! _____ ЕСТЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО В ГОР…
€257,062
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
В ФЛЕЗ ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МЕСТЕ ВЫБРАЕТСЯ ИЛИ ОБМЕН СЕМЬЯ ЭРДУСА! - Просторный двухэтаж…
€165,040
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом в Vycius, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с интернетом
Vycius, Литва
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ERDMS, HIGH LUBS, ОДИН ВЫСОКИЙ ДОМ С БОЛЬШИМ КИЕМ, ТЕРАСОЙ, ПУРТЕЛЕМ И BEAU…
€459,020
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный разблокированный дом на улице …
€155,007
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Мажейкяй, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Мажейкяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
€339,015
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Raipolis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Raipolis, Литва
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
Продается усадьба, которая граничит с озером Владиш. Очень живописное место - с участка виде…
€50,002
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture в Друскининкай, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с With furniture
Друскининкай, Литва
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Отличная полностью оборудованная квартира Для вашего отдыха в современном комплексе Sun Sona…
€123,005
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой в Gelvonai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой
Gelvonai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
В НОВОМ СУСИФОРМИНГЕ В ЖИЛОМ ДОМЕ CARDING, SELLOW, ERDMS И RACIONALS ОБЪЯСНЕНЫ 4 КОМНАТЫ, A+…
€189,908
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Margionys, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Margionys, Литва
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
РЕТА ПРОГА купит эксклюзивный КОДИБЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ДАЛУАЦИИ, рядом с марцинконианцам…
€347,219

Параметры недвижимости в Maisiagalos seniunija, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти