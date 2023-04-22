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Жильё в Maisiagalos seniunija, Литва

Gudeliu Plytine
2
6 объектов найдено
Дом в Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
235 м² Количество этажей 2
€ 70,000
Квартира 2 комнаты в Kreiviai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kreiviai, Литва
2 Количество комнат 61 м² 2/2 Этаж
€ 158,922
Мы приглашаем первых жителей города ВИЛОН исследовать и поселиться в полностью оборудованных…
Квартира 2 комнаты в Kreiviai, Литва
Квартира 2 комнаты
Kreiviai, Литва
2 Количество комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 137,318
Мы приглашаем первых жителей города ВИЛОН исследовать и поселиться в полностью оборудованных…
Дом в Kreiviai, Литва
Дом
Kreiviai, Литва
121 м² Количество этажей 2
€ 324,840
Мы приглашаем жителей города „ VILON CITY “ исследовать и поселиться в полностью оборудованн…
Дом в Kreiviai, Литва
Дом
Kreiviai, Литва
192 м² Количество этажей 2
€ 452,794
K27- 1 VILON CITY - курортный семейный город площадью 280 га - престижный современный компл…
Дом в Gudeliu Plytine, Литва
Дом
Gudeliu Plytine, Литва
225 м² Количество этажей 1
€ 420,000
ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ ОДНОЙ ВЫСОКОЙ, ПОДВЕСНОЙ ЖИЗНИ С БАЗЕЙНОМ И ДЛЯ ПОКУПКИ ПОЛНОЙ СТРАНЫ В СЛА…

Параметры недвижимости в Maisiagalos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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