Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Швенчёнский район

Купить недвижимость в Magunai eldership, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 47 м² 1/6 Этаж
€ 189,000
ОПИСАНИЕ У шпиона, одного из самых привлекательных и быстрорастущих районов Вильнюса, на Мос…
Домв Ryskenai, Литва
Дом
Ryskenai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Первый этаж кирпичного дома на продажу с гаражом, фермерским зданием и 9-акровым участком. …
Домв Katyciai, Литва
Дом
Katyciai, Литва
156 м² Количество этажей 1
€ 35,000
СОДИБА В ЛОВКЕ, СТОНИЧЕСКИЙ Г. 6 С 35.48 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 156,08 кв.м. усадьба Шилут р. с…
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,023
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 44 м² 8/9 Этаж
€ 188,000
ИЗБРАННОЕ КАЧЕСТВО И СЛИШКОМ ОБОРУДОВАНИЕ НОВЫЕ ЗАВОДЫ, МЕСЯЦКАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ, ЕДИНСТВЕННОС…
Домв Ivoniskes, Литва
Дом
Ivoniskes, Литва
125 м² Количество этажей 1
€ 189,000
125 кВ это ПРОДАЖА. M HOME PART NEW В БЕСИКУРАНТСКОЙ ФИЛАРЕТЕ РАЙОН. ПУТИКАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ Н…
Квартира 2 комнатыв Linkaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Linkaiciai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 60,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 50,10 КВ. М. BUTAS С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В РАДВИЛИКАНСКОЙ РАДВИЛЬНО…
Домв Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
114 м² Количество этажей 2
€ 39,000
ЦЕНА ГЕРЫ! MEAUIN 3 ROOM HOUSE ВЫБРАЕТСЯ В ОЧЕНЬ РАМИО МЕСТЕ ! БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ 8.9 ARS! = = =…
Квартира 3 комнатыв Uzliedziai, Литва
Квартира 3 комнаты
Uzliedziai, Литва
3 Количество комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 149,000
3 НОМЕРА НОВЫЕ КУПИТЬ В ОДЕЖДЕ, БОЖЬЯ. НАЧАТЬ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. _____…
Квартира 3 комнатыв Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат 56 м² 3/6 Этаж
€ 149,999
НЕВОЗДОРОЖНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! В ОБОГРЕВЕ - ИЗБРАННЫЙ ПОЗДНИК НОВОСТЕЙ 3K БЫЛ НОВЫМИ ГОСУДАРСТВА…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 43 м² 4/4 Этаж
€ 72,000
ПОРЯДОК ПОДЕЛИТЬСЯ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В Реновированном теле G., LENTVARY! ПРЕИМУЩЕСТВО: - гро…

Параметры недвижимости в Magunai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти