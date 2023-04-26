Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Пакруойский район
  5. Lygumai

Жильё в Lygumai, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Roda, Литва
Квартира 3 комнаты
Roda, Литва
3 Количество комнат 69 м² 1/5 Этаж
€ 105,760
3k for sale, 68.91 sq.m apartment in Vilnius, in the Valchibs Great local location surrounde…
Квартира 3 комнаты в Giraite, Литва
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 85,999
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Дом в Azuozeriai, Литва
Дом
Azuozeriai, Литва
145 м² Количество этажей 1
€ 55,000
HOUSE A. ONE G., REMEMBER RETURNING, THANKING. IKI ANYHIC CITY LIMITS ONLY 4 KM. HOUSE IN PA…
Дом в Girenai, Литва
Дом
Girenai, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 149,800
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ СОДИБА 81 м2 ЖИВОЙ ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 17…
Дом в Parapijoniskes, Литва
Дом
Parapijoniskes, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 239,000
ВКЛЮЧЕНО ПОЛНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - СОВМЕСТНОЕ, В ЖИЗНИ, КОТОРОЕ ОЦЕНЕ ОЧЕНЬ МНОГО СЕМЬИ И ВЫСОК…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 62 м² 4/7 Этаж
€ 196,900
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ТИП ЛОФТО _______________________________________…
Квартира 2 комнаты в Панявежис, Литва
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат 125 м² 3/4 Этаж
€ 107,300
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ПАНЕВСКОГО ГОРОДА, РЕСПУБЛИКА G. 28, 2 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ДВА И ПО…
Дом в Talkotiskes, Литва
Дом
Talkotiskes, Литва
121 м² Количество этажей 1
€ 249,900
ПРОИЗВОДСТВО В АПСУПТИИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОСТАВЛЯЮЩЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ГО…
Дом в uta, Литва
Дом
uta, Литва
250 м² Количество этажей 2
€ 175,000
Может быть, вы мечтаете со своей семьей жить в просторном доме, настоящем оазисе мира и быть…
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
477 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Квартира 3 комнаты в Kluonaliai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kluonaliai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 4/5 Этаж
€ 44,900
ERDVUS КУПИТЬ! = = = = = = = = = = <1> = <>> <> TAG1> <>>&…
Дом в Kijuvka, Литва
Дом
Kijuvka, Литва
47 м² Количество этажей 2
€ 75,000
ДОМ СОДО С 6,48 СТРЕЛКАМИ ГОВОРИТ - В ЭКОНОМИКЕ, ВОСИЛУМ, В ПОМНИТЕ 46,68. ___ Очень красив…
Realting.com
Перейти