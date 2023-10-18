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Жильё в Lyduokiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с With furniture, с Furnace heating в Kurejai, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating
Kurejai, Литва
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА МИРОВОГО МАГАЗИНА СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ _________________________________________ Дл…
€26,000

Параметры недвижимости в Lyduokiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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