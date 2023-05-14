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Дома в Luksiai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Beduone, Литва
Дом
Beduone, Литва
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 35,000

Параметры недвижимости в Luksiai eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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