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Купить недвижимость в Liudvinavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Geleziniai, Литва
Дом
Geleziniai, Литва
148 м² Количество этажей 2
€ 60,000
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…

Параметры недвижимости в Liudvinavo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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