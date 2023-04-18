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Купить недвижимость в Liubavo seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000
Домв Pelucmurgiai, Литва
Дом
Pelucmurgiai, Литва
1 545 м² Количество этажей 2
€ 749,000

Параметры недвижимости в Liubavo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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