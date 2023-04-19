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Купить недвижимость в Linksmakalnio seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Linksmakalnis, Литва
Дом
Linksmakalnis, Литва
1 250 м² Количество этажей 3
€ 249,999

Параметры недвижимости в Linksmakalnio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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