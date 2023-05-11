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Квартиры в Lentvaris Eldership, Литва

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
€ 259,000
Квартира 3 комнаты в Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€ 129,999
Квартира 3 комнаты в Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
€ 155,000
Квартира 3 комнаты в Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
€ 259,000
Квартира 4 комнаты в Zemieji Semeniukai, Литва
Квартира 4 комнаты
Zemieji Semeniukai, Литва
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
€ 115,000
Квартира 3 комнаты в Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
€ 115,000

Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва

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