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Жильё в Lentvaris Eldership, Литва

Лентварис
5
39 объектов найдено
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Квартира 3 комнаты в Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
€ 259,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
€ 245,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€ 339,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€ 339,900
Квартира 3 комнаты в Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€ 129,999
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
€ 339,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
€ 229,000
Квартира 3 комнаты в Salos, Литва
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
€ 155,000
Дом в Rackunai, Литва
Дом
Rackunai, Литва
Площадь 193 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
Дом в Kariotiskes, Литва
Дом
Kariotiskes, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
€ 244,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Квартира 3 комнаты в Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
€ 259,000
Дом в Zemieji Semeniukai, Литва
Дом
Zemieji Semeniukai, Литва
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
Дом в Vosyliukai, Литва
Дом
Vosyliukai, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
€ 40,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
€ 175,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
€ 119,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
€ 244,900
Дом в Salos, Литва
Дом
Salos, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом в Kariotiskes, Литва
Дом
Kariotiskes, Литва
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
€ 299,000

Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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