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Литва
Вильнюсский уезд
Тракайский район
Жильё в Lentvaris Eldership, Литва
Лентварис
5
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39 объектов найдено
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Дом
Salos, Литва
65 м²
2
€ 155,000
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
3
97 м²
3/3
€ 259,000
Дом
Salos, Литва
105 м²
1
€ 245,000
Дом
Salos, Литва
174 м²
2
€ 339,900
Дом
Salos, Литва
174 м²
2
€ 339,900
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
3
56 м²
2/3
€ 129,999
Дом
Salos, Литва
174 м²
2
€ 339,900
Дом
Salos, Литва
152 м²
2
€ 229,000
Квартира 3 комнаты
Salos, Литва
3
65 м²
1/2
€ 155,000
Дом
Rackunai, Литва
193 м²
1
€ 310,000
Дом
Salos, Литва
147 м²
2
€ 235,000
Дом
Kariotiskes, Литва
126 м²
1
€ 185,000
Дом
Vosyliukai, Литва
93 м²
2
€ 80,000
Дом
Salos, Литва
77 м²
2
€ 155,000
Дом
Salos, Литва
104 м²
2
€ 244,900
Дом
Salos, Литва
77 м²
2
€ 155,000
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
3
97 м²
3/3
€ 259,000
Дом
Zemieji Semeniukai, Литва
128 м²
2
€ 179,000
Дом
Vosyliukai, Литва
60 м²
2
€ 40,000
Дом
Salos, Литва
153 м²
2
€ 219,000
Дом
Salos, Литва
154 м²
2
€ 219,000
Дом
Salos, Литва
154 м²
2
€ 219,000
Дом
Salos, Литва
154 м²
2
€ 219,000
Дом
Salos, Литва
152 м²
2
€ 219,000
Дом
Salos, Литва
97 м²
2
€ 175,000
Дом
Salos, Литва
77 м²
2
€ 155,000
Дом
Salos, Литва
65 м²
2
€ 119,900
Дом
Salos, Литва
104 м²
2
€ 244,900
Дом
Salos, Литва
77 м²
2
€ 155,000
Дом
Kariotiskes, Литва
203 м²
2
€ 299,000
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Параметры недвижимости в Lentvaris Eldership, Литва
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