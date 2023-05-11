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Жильё в Лентварис, Литва

5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
€ 259,000
Квартира 3 комнаты в Лентварис, Литва
Квартира 3 комнаты
Лентварис, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
€ 259,000
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
€ 45,000
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 338,000
Дом в Лентварис, Литва
Дом
Лентварис, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
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