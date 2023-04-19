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Купить недвижимость в Leliunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Vitkunai, Литва
Дом
Vitkunai, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 20,000
Утенос р., Лилии старые, викинги. 8 продано усадьба ЦЕНА 20000 €. Общая информация: Усадьба…

Параметры недвижимости в Leliunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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