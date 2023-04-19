Купить недвижимость в Lekeciu seniunija, Литва

Квартира 2 комнаты Каунас, Литва 2 Количество комнат 62 м² 12/16 Этаж

€ 162,991

ПОСЛЕДНЯЯ КУПИТЬ В ПЕРВОМ МЫ!!!!! 62 кв., С видом на реку и Старый город!! УЖЕ МЫ МОЖЕМ УКАЗ…