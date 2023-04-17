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Купить дом в Leipalingio seniunija, Литва

Leipalingis
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2 объекта найдено
Домв Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
106 м² Количество этажей 1
€ 85,000
Домв Leipalingis, Литва
Дом
Leipalingis, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 25,900
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …

Параметры недвижимости в Leipalingio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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