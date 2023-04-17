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Купить квартиру в Leipalingio seniunija, Литва

Leipalingis
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Leipalingis, Литва
Квартира 2 комнаты
Leipalingis, Литва
2 Количество комнат 42 м² 1/1 Этаж
€ 18,000
2-комнатная квартира с 15,36 акрами земли в историческом здании в Лейпциге ОБЩАЯ ИНФОРМАЦ…

Параметры недвижимости в Leipalingio seniunija, Литва

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