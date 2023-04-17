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Купить дом в Лаздийский район, Литва

Лаздияй
2
Сейрияй
2
Капчяместис
1
7 объектов найдено
Домв Капчяместис, Литва
Дом
Капчяместис, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 95,000
SODY SODY PARTIES WHITE ANČIET, ЛЕСНАЯ ЯБЛОКА ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛЕНЫЙ …
Домв Сейрияй, Литва
Дом
Сейрияй, Литва
186 м² Количество этажей 2
€ 149,000
Домв Prapuntai, Литва
Дом
Prapuntai, Литва
392 м² Количество этажей 2
€ 290,000
❗ ❗ ❗ Вы мечтаете начать сельский туристический бизнес или иметь собственную усадьбу на бере…
Домв Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
46 м² Количество этажей 1
€ 29,000
ПОЛНЫЙ РЕНОВАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, НОВЫЙ РЕЙТЕР-УЭНСТЕР, УСТАНОВКИ УПРАВЛЕНИЯ ФОТОГРАФИями, КРУГЛЫЙ…
Домв civonys, Литва
Дом
civonys, Литва
89 м² Количество этажей 2
€ 220,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ - АКТИВНАЯ БИЗНЕС-СТРАННАЯ ЛОКРЕТКА Это место для вас, если вы мечтает…
Домв Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
128 м² Количество этажей 1
€ 25,000
Домв Gervenai, Литва
Дом
Gervenai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Дом на продажу в Гервенаи. Хейзел р. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Цена: 75000 евро. - Адрес: Algird…

Параметры недвижимости в Лаздийский район, Литва

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