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Жильё в Lazdiju miesto seniunija, Литва

Лаздияй
2
2 объекта найдено
Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
46 м² Количество этажей 1
€ 29,000
ПОЛНЫЙ РЕНОВАЦИОННЫЙ РЕЖИМ, НОВЫЙ РЕЙТЕР-УЭНСТЕР, УСТАНОВКИ УПРАВЛЕНИЯ ФОТОГРАФИями, КРУГЛЫЙ…
Дом в Лаздияй, Литва
Дом
Лаздияй, Литва
128 м² Количество этажей 1
€ 25,000
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА !!! ПОКАЗАТЬ В ГОРОДЕ ЦИСТОН, ЛАСК РАЙ Продается дом с 20-акровым участком …

Параметры недвижимости в Lazdiju miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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