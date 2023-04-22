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Жильё в Lavoriskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Sniurai, Литва
Квартира 4 комнаты
Sniurai, Литва
4 Количество комнат 76 м² 1/4 Этаж
€ 74,500
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ERDVUS 4-ВЫ НОМЕРА КУПИТЬ В КАЛЬВЕ! Продается большая, теплая и просторная ква…

Параметры недвижимости в Lavoriskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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