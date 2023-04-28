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Жильё в Лаукувское староство, Литва

Laukuva
1
1 объект найдено
Дом в Laukuva, Литва
Дом
Laukuva, Литва
62 м² Количество этажей 1
€ 28,990
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С 15 ARS РАЗДЕЛ СЕМЬИ R. НЕДЕЛЯ, В МИРЕ, МИЛАЛ Г. 1 Продается дом с 15 акрами …

Параметры недвижимости в Лаукувское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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