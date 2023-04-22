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Дома с бассейном в Lapiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 165,000
В ЛИВЕСТИГАЦИИ, ВОПРОСАХ А.МЕРКА, ДОМЕ, ВЫПУЩЕННОМ В ПОТЕРЯХ ЧИСТЫХ 34 АРС В РАЗДЕЛЕ!!! ___…

Параметры недвижимости в Lapiu seniunija, Литва

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