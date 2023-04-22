Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Каунасский район
  5. Дома

Дома в Lapiu seniunija, Литва

7 объектов найдено
Дом в Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
185 м² Количество этажей 2
€ 145,900
SELLED MEAUINNAM IN THE LAP CITY _18-KOS ARS SECTION _147 KV.M. GARROW SUPPLY FOR LOSS _____…
Дом в Satijai, Литва
Дом
Satijai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 24,900
Садовый дом на продажу в Каунасском районе, Foxes old, Shatias k.. Идеальное расположение …
Дом в Satijai, Литва
Дом
Satijai, Литва
134 м² Количество этажей 2
€ 38,500
ПРОДАВАТЬ И ЭРДВУС ДОМ САМОЙ. Прекрасная возможность принять участие в соответствии с вашими…
Дом в Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 165,000
В ЛИВЕСТИГАЦИИ, ВОПРОСАХ А.МЕРКА, ДОМЕ, ВЫПУЩЕННОМ В ПОТЕРЯХ ЧИСТЫХ 34 АРС В РАЗДЕЛЕ!!! ___…
Дом в Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
272 м² Количество этажей 2
€ 280,000
ПРОДАН ДОМ В ИСКЛЮЧЕНИИ МЕСТА В ГОРОДЕ ЛИСТ .ДОМ ВСТРЕТЕН В АПСУПЦИИ .ДОМ ТОБУЛИ, ЛЮБИМЫЙ ДЛ…
Дом в Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
185 м² Количество этажей 2
€ 145,900
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ГОРОДЕ ЛАП _18-KOS ARS РАЗДЕЛ _147 КВ.М. GARROW ПОСТАВКА ДЛЯ УБЫТКИ ______…
Дом в Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
38 м² Количество этажей 1
€ 23,000
Сад находится в отличном месте, в 1 км, чистый карьер в Вильеме, где можно поплавать, недале…

Параметры недвижимости в Lapiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти