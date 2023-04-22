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Квартиры в Lapiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ginenai, Литва
Квартира 2 комнаты
Ginenai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 69,000
ПРОДАНО 2 К. КУПИТЬ В ДОМАИНЕ АНТ СУДА МЕЙУИН Тихий и тихий район в окружении природы, хорош…

Параметры недвижимости в Lapiu seniunija, Литва

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