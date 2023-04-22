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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Жильё в Lapiu seniunija, Литва
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8 объектов найдено
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Дом
Ginenai, Литва
185 м²
Количество этажей 2
€ 145,900
SELLED MEAUINNAM IN THE LAP CITY _18-KOS ARS SECTION _147 KV.M. GARROW SUPPLY FOR LOSS _____…
Квартира 2 комнаты
Ginenai, Литва
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 69,000
ПРОДАНО 2 К. КУПИТЬ В ДОМАИНЕ АНТ СУДА МЕЙУИН Тихий и тихий район в окружении природы, хорош…
Дом
Satijai, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 24,900
Садовый дом на продажу в Каунасском районе, Foxes old, Shatias k.. Идеальное расположение …
Дом
Satijai, Литва
134 м²
Количество этажей 2
€ 38,500
ПРОДАВАТЬ И ЭРДВУС ДОМ САМОЙ. Прекрасная возможность принять участие в соответствии с вашими…
Дом
Ginenai, Литва
263 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
В ЛИВЕСТИГАЦИИ, ВОПРОСАХ А.МЕРКА, ДОМЕ, ВЫПУЩЕННОМ В ПОТЕРЯХ ЧИСТЫХ 34 АРС В РАЗДЕЛЕ!!! ___…
Дом
Ginenai, Литва
272 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
ПРОДАН ДОМ В ИСКЛЮЧЕНИИ МЕСТА В ГОРОДЕ ЛИСТ .ДОМ ВСТРЕТЕН В АПСУПЦИИ .ДОМ ТОБУЛИ, ЛЮБИМЫЙ ДЛ…
Дом
Ginenai, Литва
185 м²
Количество этажей 2
€ 145,900
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ГОРОДЕ ЛАП _18-KOS ARS РАЗДЕЛ _147 КВ.М. GARROW ПОСТАВКА ДЛЯ УБЫТКИ ______…
Дом
Ginenai, Литва
38 м²
Количество этажей 1
€ 23,000
Сад находится в отличном месте, в 1 км, чистый карьер в Вильеме, где можно поплавать, недале…
Параметры недвижимости в Lapiu seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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