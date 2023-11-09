Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Laizuva

Жильё в Laizuva, Литва

1 объект найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Laizuva, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Laizuva, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
СОДЫ БОРИДИНАТА В ГОРОДЕ ЗЕЛЁНОМ - МАЛО Г. 7 ЖИЛОЙ ДОМ 82,70 кв.м. СО ЗДАНИЕМ ПОМОЩИ И СКЛИП…
€37,000
Realting.com
Перейти