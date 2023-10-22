Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Kvedarnos seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Kvedarnos seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Vaivadiskiai, Литва
Дом
Vaivadiskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ДОМЕ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОВ…
€78,118
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ПОЗЖЕ РАЗМЕР A + КЛАСС ДОМА ДО МОЛОДЕЖИ! ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕКТ МАРС ETAP! = = = = = = = = = = = …
€165,391
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Друскининкай, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Друскининкай, Литва
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
€269,000
Дом с газовым отоплением в Вильнюс, Литва
Дом с газовым отоплением
Вильнюс, Литва
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
€437,846
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/12
€97,000
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Каунас, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Каунас, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
ОБОРУДОВАНИЕ ЗОНДЫ СО ВСЕЙ БЕЛОЙ И БУИТИНОВОЙ ТЕХНИКОЙ!! БОЛЬШОЙ, ЭРДВУС ДОМ С ГАРКОМ И BEVE…
€317,236
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Rokantiskes, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Rokantiskes, Литва
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
€646,923
Дом в Streipunai, Литва
Дом
Streipunai, Литва
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
€149,353
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Девянишкес, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Девянишкес, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу в Божественном и 18 участок. Имя также может жить зимой. Божественный г…
€14,952
Квартира 1 комната с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/4
ТРЕТЬЙ ДОМ - ТРЕТЬЯ ETS Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе П…
€53,827
Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment в Sevelionys, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Domestic equipment
Sevelionys, Литва
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАМ - КТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ В СТРАНЕ ВЫСОКАЯ СОДИЯ БЫЛ ФЭЙН УПЕЛ, Я СДЕЛАЛ ИЗ ГОРОДА.…
€108,153
Дом с гаражом, с Furnace heating в Rokeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Rokeliai, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
НАЗАД ИЛИ, ЧУДЕСНЫЙ ВЫЗОВ, RAMBY - МОЖЕТ СКАЗАТЬ СВОЙ СЛУЧАЙ! MEA BUILDING с БОЛЬШИМ КИЕМ И …
€79,743

Параметры недвижимости в Kvedarnos seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти