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Жильё в Kvedarna, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Puslaukis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Puslaukis, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
1 ВЫСОКИЙ ДОМ С МАНСАРДОЙ В БОЮ ПРЕИМУЩЕСТВО: - Кваджарна - безопасный и тихий город; - вым…
€37,000
Realting.com
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