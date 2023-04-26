Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Шяуляйский район
  5. Kurtuvenai

Жильё в Kurtuvenai, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат 43 м² 13/16 Этаж
€ 139,999
В ОПАСНОСТИ НЕМУНСКИХ КРАНТОВ В ПРЕССЕ ПРЕСС ЦЕННОГО ОПАСНОСТИ ПОКУПКА С ЯЗЫКОМ ( + 10 тысяч…
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 73 м² 7/9 Этаж
€ 187,500
Дом в Birstonas, Литва
Дом
Birstonas, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 130,000
UNICAL NEW ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ БИРСТОН ГОРОД ЦЕНТР ___________________________________________ …
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
158 м² Количество этажей 2
€ 345,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
255 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Дом в Тракай, Литва
Дом
Тракай, Литва
93 м² Количество этажей 1
€ 169,000
88 АЛУДАРИАС - НОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ СТРАНЫ. МОСИЯ, О ЧЕМ ВЫБРАЮТ ЧУВСТВ: С ВАШИМ ПАРКОМ из НРС, БР…
Дом в Leonavas, Литва
Дом
Leonavas, Литва
50 м² Количество этажей 2
€ 40,289
Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 36 м² 2/4 Этаж
€ 59,500
Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 125,000
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 74 м² 1/4 Этаж
€ 297,134
Живите в городе, но не ощущайте преимущества его суеты – этих домов. Комфортабельное соедине…
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 15,000
79,24 кв.м глины, экологический жилой дом на продажу с 29 участком земли в Гельвоне., Shirvi…
Дом в Upyte, Литва
Дом
Upyte, Литва
96 м² Количество этажей 2
€ 144,900
FOR SALE 2022 STATES, EXCEPT DESIGN, A+ CLASS HOUSE IN ROMAINS. =================== FOR SA…
Realting.com
Перейти