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Купить недвижимость в Kursenu kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Drasuciai, Литва
Дом
Drasuciai, Литва
253 м² Количество этажей 2
€ 69,900
ERDVUS 252 KV.M ДВА ВЫСОКОЙ ЖИЗНИ ВЫПУСКАЮТСЯ В ВОДНОМ С БОЛЬШИМ 30-МЕСТНЫМ СОДУ И СЕЛЬСКОХО…

Параметры недвижимости в Kursenu kaimiskoji seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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