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Дома в Куршенай, Литва

4 объекта найдено
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 43,000
LIVING LIVING HOUSE IN COURT - ADDITIONAL G. 39 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED. Location: Cu…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 50,000
ДОМ СОДЕРЖАНИЕ ПЛЮС !!! ОЧЕНЬ ХОРОШО И РАМИО В МЕСТЕ, В ОБОРУДОВАНИИ ДОМ МЭС С ГОРОДСКИМИ СВ…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 139,000
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