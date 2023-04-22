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Жильё в Куршенай, Литва

6 объектов найдено
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 43,000
LIVING LIVING HOUSE IN COURT - ADDITIONAL G. 39 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED. Location: Cu…
Квартира 1 комната в Куршенай, Литва
Квартира 1 комната
Куршенай, Литва
1 Количество комнат 36 м² 3/5 Этаж
€ 32,000
Квартира 2 комнаты в Куршенай, Литва
Квартира 2 комнаты
Куршенай, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 48,000
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
198 м² Количество этажей 2
€ 50,000
ДОМ СОДЕРЖАНИЕ ПЛЮС !!! ОЧЕНЬ ХОРОШО И РАМИО В МЕСТЕ, В ОБОРУДОВАНИИ ДОМ МЭС С ГОРОДСКИМИ СВ…
Дом в Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 139,000
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