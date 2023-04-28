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Жильё в Kurkliai, Литва

1 объект найдено
Дом в Pavirinciai, Литва
Дом
Pavirinciai, Литва
3 216 м² Количество этажей 2
€ 650,000
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
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