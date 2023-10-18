Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Купишкис
  5. Квартиры

Квартиры в Купишкис, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с гаражом, с газовым отоплением в Kumpiai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Kumpiai, Литва
Площадь 419 м²
Количество этажей 2
Дом со спа-центром и бассейном продается в престижном районе Витен в Каунасе. Это большая ра…
€399,680
Квартира 3 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с интернетом, с Construction Brick, с With furniture
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Уникальная 3-комнатная квартира на продажу в высоком ( ~ 3,5 м. ) потолок. Очень удобная пла…
€359,712
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Клайпеда, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Клайпеда, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€53,968
Дом с гаражом в Sudmantai, Литва
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
€168,326
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Вильнюс, Литва
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
ПРОДАВАЯ В СОВЕТЕ, СВЕТ, ЭРДВУС, ПЕРСПЕКТИВНО НА ВЫСОКУЮ 4 КОМНАТЫ БЫЛИ В СЛУЧАЕ, ГАБИАН Г.!…
€208,833
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Simaniskis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Simaniskis, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Скалистый район, рядом с прудом, продается в уютной, современно оборудованной усадьбе. Отлич…
€134,892
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Друскининкай, Литва
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
€197,654
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Kreiviai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Kreiviai, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Мы приглашаем первых жителей города ВИЛОН исследовать и поселиться в полностью оборудованных…
€137,208
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Толёчяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Толёчяй, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Вы будете первыми хозяевами! ВЫБРАННОЕ КАЧЕСТВО НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8.…
€187,922
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/4
€69,844
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Giruliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Giruliai, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
€389,589
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Gulbine, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Gulbine, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
КЛАСС ДОМА ДЛЯ МОЛУНСТВА. Из дома на машине вы легко доберетесь до центра Вильнюса, Утены, …
€96,923
Realting.com
Перейти