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Дома в Kupiskio seniunija, Литва

Купишкис
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2 объекта найдено
Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
146 м² Количество этажей 2
€ 25,900
СТРАНОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОДАЖИ - РОЛИНГ, КОТОРЫЙ ПРАВО НА ЖИЗНЬ ИЛИ КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. …
Дом в Kauniskis, Литва
Дом
Kauniskis, Литва
77 м² Количество этажей 1
€ 14,000
Продается уникальная старая усадьба, окруженная аурой мира и уюта. Усадьба окружена старым и…

Параметры недвижимости в Kupiskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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