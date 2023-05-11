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Жильё в Купишкский район, Литва

5 объектов найдено
Дом в Kirkenai, Литва
Дом
Kirkenai, Литва
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
€ 12,500
Дом в Noriunai, Литва
Дом
Noriunai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
€ 44,000
Дом в Tumasonys, Литва
Дом
Tumasonys, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Дом в Vainiskiai, Литва
Дом
Vainiskiai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
€ 33,000
Дом в Купишкис, Литва
Дом
Купишкис, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
€ 25,900

Параметры недвижимости в Купишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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