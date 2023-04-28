Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Тельшяйский уезд
  4. Плунгеский район
  5. Kuliai

Жильё в Kuliai, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Miskonys, Литва
Дом
Miskonys, Литва
151 м² Количество этажей 2
€ 359,000
Квартира 1 комната в Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 29 м² 3/8 Этаж
€ 95,000
Продается 1 к. квартира прямо рядом с 9 га Оз Парк! Стратегически удобное расположение, хоро…
Квартира 2 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 30 м² 2/3 Этаж
€ 120,000
Perfectly furnished accommodation for sale WITH SEPARATE MIEGAM, large balcony and parking l…
Дом в Anciunai, Литва
Дом
Anciunai, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 52,000
❗ ❗ ❗ Жизнь в тихом сообществе в частном доме Твоя мечта? КУПИТЬ И ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТ УХОДА ❗ ❗ …
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 77 м² 10/16 Этаж
€ 165,000
Дом в Paltiskiai, Литва
Дом
Paltiskiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 211,000
79,62 кв.м. дом с 3,77 а. участок корзины, рома, каунас ДОМ . Адрес – Реверсии г., Рома, …
Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 33 м² 4/5 Этаж
€ 32,000
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 109 м² 5/6 Этаж
€ 189,000
ПОДЕЛИТЬСЯ СВЕТАМИ И ПАТОГАМИ, ОБЪЯСНЕННЫМИ ТЕСТОРАМИ, ПОКУПАЮЩИМИ В САММАРИЕТЕ! Квартира в …
Дом в Kampiskiai, Литва
Дом
Kampiskiai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 75,000
Бревенчатый дом с участком 31,24 и продажей, а также с возможностью покупки близлежащего сел…
Квартира 4 комнаты в Арёгала, Литва
Квартира 4 комнаты
Арёгала, Литва
4 Количество комнат 81 м² 3/4 Этаж
€ 42,000
Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 90 м² 11/29 Этаж
€ 459,000
Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ С ТЕРРАСОМ И СРЕДНЕЙ ЦИМЕЛЕЙ НА ЛЕСНОМ ЧЕРНОМ . К…
Realting.com
Перейти