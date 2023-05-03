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Жильё в Kulautuvos seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
138 м² Количество этажей 2
€ 74,900
COURAUTIV – ЭТО РЕЗЮМЕ КТО-ЛИБО В ПТИЦЕВЫХ КОРОБКАХ И НЕМУН, ДВА ТАСТА ИЗ СОЗДАННОГО ГОРОДА …
Дом в Кулаутува, Литва
Дом
Кулаутува, Литва
87 м² Количество этажей 1
€ 91,999
PART NAMO IN CULAUTUVOJ ADVANTAGE: • Masonry house • Quality installation • Adjustable hea…

Параметры недвижимости в Kulautuvos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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