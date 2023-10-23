ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Kuciunu seniunija
Квартиры
Квартиры в Kuciunu seniunija, Литва
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish
Клайпеда, Литва
2
43 м²
2/4
ТРЕТЬЙ ДОМ - ТРЕТЬЯ ETS Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе П…
€74,823
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Вильнюс, Литва
2
47 м²
3/9
ОПТИМАЛЬНОЕ УЧАСТОК 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКИХ. BUTI ТРЕБУЕТСЯ КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОЗНАГРА…
€98,766
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
3
52 м²
2/4
€80,412
Рекомендовать
Дом
Вильнюс, Литва
154 м²
2
ПРОДАВАТЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ADOMO, ВЫСОКИЕ ! CALU TERAS…
€195,278
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Вильнюс, Литва
3
74 м²
8/9
ПРОМЫШЛЕННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ERDVUS 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ С ПАРКОВКОЙ И ПЕСТОЙ !!! ПУТ…
€179,476
Рекомендовать
Дом
Вильнюс, Литва
177 м²
1
ПОДЕЛИТЕСЬ СОСТОЯНИЯМИ КАЧЕСТВА ITIN И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБЪЯСНЕННЫМ ДОМОМ ОДНОЙ ВЫСОТЫ С 5 М. …
€329,222
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Кайряй, Литва
107 м²
3
107 кВ ОТНОСИТСЯ К. М. Бутас в доме с 25,6 РАЗДЕЛОМ. ГЛАВНАЯ ОПИСАНИЕ: - Общая площадь – 10…
€52,875
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, без ремонта, с Central collector
Шилуте, Литва
2
56 м²
1/5
В RENOVATED МЫ 1 КОМНАТА CINTJONIC G. 2, ФИЛЛИОН 55,89 кв.м. 1 комнатная квартира в Silk, Ci…
€32,423
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Вильнюс, Литва
3
77 м²
12/12
ПРОДАНО ТИПОМ ПЕНТОЗА С БОЛЬШОЙ ТЕРАСА, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ! ----------------…
€229,457
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Каунас, Литва
3
61 м²
5/5
В ОДНОМ ИЗ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ, 3 НОМЕРА, 61 КВ.М! • В отличном месте; • Я попросил место для а…
€95,305
Рекомендовать
Дом
Вильнюс, Литва
95 м²
1
€165,069
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Monolithic
Вильнюс, Литва
2
53 м²
4/6
ОПИСАНИЕ Продаваемая 2-комнатная квартира находится в Pilate – в одном из самых последних и …
€109,351
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Kuciunu seniunija, Литва
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL