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Купить дом в Kruonio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Kubiliai, Литва
Дом
Kubiliai, Литва
92 м² Количество этажей 1
€ 22,000
До живописного и рыбного озера Габио 450 метров. В продаже в холдинге - 1/2 кирпичного дома…
Домв Karveliskes, Литва
Дом
Karveliskes, Литва
148 м² Количество этажей 1
€ 196,000
В СЕЛЬЕ СУРНИТОРОВ - В КАЛЬВАХ, ПРОДАННЫХ В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО С СУТВАРКИТОМ И НАСЛЕДОВАНИ…

Параметры недвижимости в Kruonio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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