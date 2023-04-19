Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Алитусский уезд
Лаздийский район
Купить недвижимость в Krosnos seniunija, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Вильнюс, Литва
210 м²
Количество этажей 5
€ 472,816
В СТЕНЕ О ЖДУЩЕМ ДОМЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ ТОЛЬКО НО И ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ? ХОТИТЕ ЖИТЬ В ГОРОДЕ, С ГО…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
77 м²
2/9 Этаж
€ 177,182
Дом
Uzlandziai, Литва
109 м²
Количество этажей 2
€ 184,149
СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССЫ + КНИГИ В ДОМЕ ВОЕННОЙ! .................................................…
Дом
Ignacava, Литва
206 м²
Количество этажей 2
€ 179,172
Ищете качественное строительство и монтаж, современный, экономичный, удобный и практичный па…
Дом
Pasiliai, Литва
92 м²
Количество этажей 1
€ 154,287
Продается дом на улице Тюльпан, Сумасшедший, Кот р. Одноэтажный дом с террасой и большим вн…
Дом
Salos, Литва
65 м²
Количество этажей 2
€ 119,349
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат
58 м²
3/3 Этаж
€ 214,808
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Дом
Вильнюс, Литва
158 м²
Количество этажей 3
€ 355,358
СТРАТЕГИСТЛИ В МЕСТЕ ПАТОГИО - АНТАКАЛЬНИ, К. СЕМЕНАВИУМ Г. ПОДЕЛИТЬСЯ 158,25 КВ.М. РАЗДЕЛЕН…
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат
54 м²
4/4 Этаж
€ 117,457
Новое строительство 2 к. квартира с парковочным местом ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 118…
Дом
Укмерге, Литва
75 м²
Количество этажей 2
€ 34,839
ЧАСТЬ ИНДИКАТНОГО ДОМА, BASANAVIOUS G. 30, UKMERGY Продается часть дома, Басанавичюс г. 30,…
Дом
Пренай, Литва
69 м²
Количество этажей 2
€ 38,821
SELLING THE HOME PART BASANAVIOUS G., IN THE WALL. Another part of the house is home to one …
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
64 м²
8/9 Этаж
€ 104,418
Верхние обложки продают просторную и функционально вымытую 3-комнатную квартиру! -----------…
Параметры недвижимости в Krosnos seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты