Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Ионишкский район
  5. Дома

Дома в Kriuku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Buciunai, Литва
Дом
Buciunai, Литва
59 м² Количество этажей 1
€ 17,000
Живой дом - это дом для джонского рейха. BERTY KM. С 1,63 ГА ЗЕМЛЯ СКЛИПУ = = = = = = = = = …

Параметры недвижимости в Kriuku seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти