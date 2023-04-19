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Купить недвижимость в Krincino seniunija, Литва

Krincinas
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Vidubale, Литва
Квартира 4 комнаты
Vidubale, Литва
4 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 35,900
Домв Krincinas, Литва
Дом
Krincinas, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 52,000
ДОМ ДОМА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО G. КРИНЧ, ПОЗДНО РАДЖ. ДОМ ВЫСОКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТО…

Параметры недвижимости в Krincino seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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