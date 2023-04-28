Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Паневежский уезд
Рокишкский район
Жильё в Kriaunos Eldership, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
100 м²
2/3 Этаж
€ 449,000
ЭКСКЛЮЗИВ БЫЛ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ В ГОРОДСКОЙ ПАНОРАМЕ! Первый A + + энергетический класс ультра-…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
63 м²
7/9 Этаж
€ 215,000
СТРАНА ВЫПУСКАЕТСЯ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ПАРКА 3 КОМНАТЫ. BUTAS V. В ПУТИ ВЕДЕНИЯ, НОВОГО, …
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат
30 м²
3/4 Этаж
€ 79,999
Продается полностью оборудованная квартира студенческого типа в Паланге, общая площадь 30 кв…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
58 м²
3/9 Этаж
€ 208,800
ПРОДАНО БЫЛО НОВЫМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ МЫ ВСЕ СТРАНЫ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУТО: • Об…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
61 м²
5/9 Этаж
€ 220,000
ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА КОМНАТЫ ТРИА БЫЛА НОВЫМ МИКРОРАЙОНОМ BUTO LOCATION LOWS ЛЮБЯТ ВСЕ ГОРОДСКИЕ …
Дом
Каунас, Литва
502 м²
Количество этажей 2
€ 670,835
В КАРТОНЕ, деловом районе, дом продается с двумя отдельными квартирами и пятью отдельными ко…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
52 м²
2/3 Этаж
€ 99,000
UNICAL 2 НОМЕРА С ПАРКОВКОЙ ERDVIA, СТРАНА CENTRO. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АУТЕНТИЧНЫЙ ЕБРР С В…
Дом
Ketvergiai, Литва
166 м²
€ 53,154
Литва, Клайпедский район, Довилайская коммуна, деревня Кетвергяй, улица Lietuvininkų 42, уса…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
128 м²
4/4 Этаж
€ 449,000
РАЗМЕР СВЕТА И ЭРДВУСА БЫЛИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ МОМЕНТОВ ПУНАЛЬНОЙ ПАРКОВКИ ИЗ ВЕТРОВОГО ПАРКА И…
Дом
Gailiunai, Литва
38 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
Дом
Petkunai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 140,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ КОРОБКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОТОПЛЕНИЕ, НОВЫЙ В ИСПОЛНЕНИИ, ЦЕНТР ЛАПЫ, В …
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Параметры недвижимости в Kriaunos Eldership, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты