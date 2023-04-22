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Жильё в Kretingos seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в Padvariai, Литва
Дом
Padvariai, Литва
231 м² Количество этажей 2
€ 270,000
IN CRETING, THE HOUSE IN THE CART IS IN THE 25th century. SKLYPU ___________________________…
Дом в Padvariai, Литва
Дом
Padvariai, Литва
231 м² Количество этажей 2
€ 270,000
В КРИТИНГЕ ДОМ В КОРОБКЕ В 25 веке. SKLYPU __________________________ *Отличное предложение …
Дом в Kveciai, Литва
Дом
Kveciai, Литва
340 м² Количество этажей 2
€ 59,000
ПРОДАНО, НЕ ВКЛЮЧЕНО 2 ДОМА С БУДУТ ЛЕЛЬ 1-й Г., ДВА КВЕЧИ, КРЕТИНГ Р. Идеальный выбор для …
Дом в Kretingsodis, Литва
Дом
Kretingsodis, Литва
182 м² Количество этажей 2
€ 177,000

Параметры недвижимости в Kretingos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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