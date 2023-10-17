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Дома в Kretingos miesto seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Кретинга, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Кретинга, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 1
€230,000
Дом с гаражом, с Furnace heating в Кретинга, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Кретинга, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
€90,000

Параметры недвижимости в Kretingos miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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