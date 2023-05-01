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Жильё в Kretingos miesto seniunija, Литва

Кретинга
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кретинга, Литва
Квартира 2 комнаты
Кретинга, Литва
2 Количество комнат 56 м² 4/5 Этаж
€ 65,000
ПРОДАНО В КРЕТЕ 2-Х РЕМНЕЙ На Крите, в тихом месте, 2 - продается квартира с подвалом. Квар…
Квартира 3 комнаты в Kluonaliai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kluonaliai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 4/5 Этаж
€ 44,900
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Параметры недвижимости в Kretingos miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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