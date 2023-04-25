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Литва
Клайпедский уезд
Клайпедский район
Дома
Дома в Kretingales seniunija, Литва
Дом
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9 объектов найдено
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Дом
Kalnuvenai, Литва
304 м²
Количество этажей 1
€ 270,000
ПРОДАЖА ДОМА В МЕСТЕ ПАТРАУКЦИИ ИТИНА, В ТУРАЛАУКЕ С 15 А. SKLYPU Дом на продажу, построенн…
Дом
Normantai, Литва
219 м²
Количество этажей 2
€ 448,000
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И КАЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНЫ ДВА ВЫСОКИХ 218,64 КВ.М. ДОМ С 9 А. СКЛИПУ И О…
Дом
Karkle, Литва
101 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
ДОМ ВЫДАН С 9 РАЗДЕЛОМ В КОРОБКЕ. Это каркасный дом для натуральных материалов, экологии и з…
Дом
Graudusiai, Литва
82 м²
Количество этажей 2
€ 244,500
2022м. строительство двухэтажных, 3 – 4-комнатных коттеджей с землей и террасами в Немирсете…
Дом 6 спален
Bendikai, Литва
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш 12. Продается недавно построенн…
Дом 2 спальни
Bendikai, Литва
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 145,000
Литва, Клайпедский район, деревня Бендикай, улица Вейш Рожеш. Продается недавно построенный …
Дом
Graudusiai, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 185,555
Дом
Karkle, Литва
200 м²
Количество этажей 1
€ 700,000
Дом
Girkaliai, Литва
88 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
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Параметры недвижимости в Kretingales seniunija, Литва
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